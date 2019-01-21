ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

HRW звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова в 2018

Новини » Політика    21.01.2019 - 03:31
HRW звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова в 2018
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні також недостатньо ефективно розслідуються напади на громадських активістів

У 2018 році в Україні продовжували обмежувати свободу висловлення думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, не доклали достатньо зусиль для розслідування нападів на активістів і недостатньо протистояли насильству проти меншин. Про це йдеться у Світовій доповіді Human Rights Watch щодо ситуації з правами людини у 2018 році, передає РБК-Україна.

"Український уряд продовжував обмежувати свободу вираження думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, намагаючись виправдати їх необхідністю протистояти російській військовій агресії та антиукраинській пропаганді", - йдеться в доповіді.

Крім того, правозахисники заявили, що українські органи влади не провели ефективного розслідування численних випадків нападів на громадських активістів, згадуючи смерть у листопаді від опіків антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, яку в липні облили кислотою.

Також, в HRW вважають, що в Україні недостатньо протистояли насильству стосовно таких меншин, як роми і представники ЛГБТ, зазначаючи, що на більшість таких випадків поліція не реагувала належним чином.

Нагадаємо, у жовтні 2018 міжнародні організації Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House та Frontline Defenders закликали вжити заходів щодо нападів на активістів і правозахисників в Україні.

У світі в 2018 році було вбито 94 журналіста Україна увійшла у п'ятірку країн, де найбільше обмежували свободу в інтернеті, - Freedom House
Новини України свобода словаHuman Rights Watchсвобода СМИ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся