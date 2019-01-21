HRW звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова в 2018

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні також недостатньо ефективно розслідуються напади на громадських активістів

У 2018 році в Україні продовжували обмежувати свободу висловлення думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, не доклали достатньо зусиль для розслідування нападів на активістів і недостатньо протистояли насильству проти меншин. Про це йдеться у Світовій доповіді Human Rights Watch щодо ситуації з правами людини у 2018 році, передає РБК-Україна.

"Український уряд продовжував обмежувати свободу вираження думок, свободу інформації та свободу ЗМІ, намагаючись виправдати їх необхідністю протистояти російській військовій агресії та антиукраинській пропаганді", - йдеться в доповіді.

Крім того, правозахисники заявили, що українські органи влади не провели ефективного розслідування численних випадків нападів на громадських активістів, згадуючи смерть у листопаді від опіків антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, яку в липні облили кислотою.

Також, в HRW вважають, що в Україні недостатньо протистояли насильству стосовно таких меншин, як роми і представники ЛГБТ, зазначаючи, що на більшість таких випадків поліція не реагувала належним чином.

Нагадаємо, у жовтні 2018 міжнародні організації Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House та Frontline Defenders закликали вжити заходів щодо нападів на активістів і правозахисників в Україні.