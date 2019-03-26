HRW назвала вызовы для победителя выборов в Украине

Победитель выборов в Украине, первый тур которых пройдет 31 марта, столкнется с рядом серьезных проблем в области прав человека. Об этом говорится в заявлении правозащитной организация Human Rights Watch (HRW).

Правозащитники отмечают, что победитель президентских выборов должен быть готов решить широкий круг вопросов в области прав человека, которые имеют большое значение для будущего Украины как правового государства.

В частности, HRW обращает внимание на то, что в Украине под давлением находится свобода слова, фиксируются нападения на журналистов, а некоторым иностранным журналистам запретили въезд. Кроме того, растет число нападений на активистов, которые борются с коррупцией.

По наблюдениям HRW, в Украине также увеличилось количество преступлений на почве ненависти, в том числе, нападения на ЛГБТ и ромов. Еще одним вызовом в HRW назвали угрозы безопасности жителям в зоне конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что услугой временного изменения места голосования на выборах 2019 воспользовались свыше 265 тыс. человек.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что послы G7 обеспокоены возможностью срыва выборов президента.