"Хрест Повітряних сил". В Україні з'явилася нова відзнака для військових

В Україні з'явилась нова відзнака для військових Повітряних сил. Нею будуть нагороджувати зокрема військових льотчиків та зенітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

"Зенітно-ракетні, радіотехнічні війська та авіація - це ангели-охоронці нашого неба. Це сили, внесок яких в перемогу визначається тисячам збитих ракет, дронів та знищених окупантів", - повідомили в Міноборони.

Медаллю "Хрест Повітряних сил" нагороджуються військовослужбовці та працівники Повітряних сил Збройних сил України за:

бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу;

високі особисті досягнення у службовій діяльності;

відмінні особисті показники у бойовій підготовці;

видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Повітряних сил Збройних сил України.

У разі повторного нагородження вручається металеве зображення ромбічного знака "Зоря" жовтого металу, яке розміщується на стрічці медалі.

Загальна кількість нагороджень не має перевищувати трьох разів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський присвоїв двом військовим найвище звання - Герой України.

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