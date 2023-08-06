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"Крест Воздушных сил". В Украине появилась новая награда для военных

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Украина, Воскресенье 06 августа 2023 16:27
"Крест Воздушных сил". В Украине появилась новая награда для военных Фото: В Украине появилась новая награда для военных (armyinform.сom)
Автор: Карина Левицкая

В Украине появилась новая награда для военных Воздушных сил. Ею будут награждать в частности военных летчиков и зенитчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

"Зенитно-ракетные, радиотехнические войска и авиация - это ангелы-хранители нашего неба. Это силы, вклад которых в победу определяется тысячам сбитых ракет, дронов и уничтоженных оккупантов", - сообщили в Минобороны.&quot;Крест Воздушных сил&quot;. В Украине появилась новая награда для военных

Медалью "Крест Воздушных сил" награждаются военнослужащие и работники Воздушных сил Вооруженных сил Украины за:

  • безупречную службу, усердие, разумную инициативу;
  • высокие личные достижения в служебной деятельности;
  • отличные личные показатели в боевой подготовке;
  • выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в развитие Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

При повторном награждении вручается металлическое изображение ромбического знака "Заря" желтого металла, которое размещается на ленте медали.

Общее количество награждений не должно превышать трех раз.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил двум военным высшее звание - Герой Украины.

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