На Хрещатику у Києві з’явиться новий пішохідний перехід: де і яким він буде

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року буде перекрито рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Це пов'язано з будівництвом нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар.​ На період робіт запровадять тимчасові маршрути громадського транспорту.

Також ми писали, що з 1 квітня 2025 року в Києві на чотирьох ділянках доріг дозволено підвищену швидкість руху до 80 км/год. Раніше планувалося збільшити швидкісний режим на 17 відрізках, але після аналізу аварійності їх кількість скоротили до чотирьох

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