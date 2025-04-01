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На Крещатике в Киеве появится новый пешеходный переход: где и каким он будет

Фото: Пешеходный переход (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве появится наземный переход через Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной. Столичные власти показали, как он может выглядеть по версии искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Переход станет частью безбарьерного маршрута между Главным военным клиническим госпиталем, Майданом Независимости и Центральным железнодорожным вокзалом. Проект реализуется в рамках инициативы "Без барьеров".


Как может выглядеть пешеходный переход на Крещатике по версии ИИ (фото: Тимур Ткаченко)

Сейчас пешеходы могут пересекать Крещатик в этом месте только по подземному переходу, что создает неудобства для маломобильных граждан. Наземный переход улучшит доступность и сделает главную улицу города более комфортной для всех.

Работы уже согласованы с Патрульной полицией Киева. Также в будущем планируется обустройство наземных переходов возле Майдана Независимости и станции метро "Университет".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года будет перекрыто движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Это связано со строительством нового участка Сырецко-Печерской линии метро до жилого массива Виноградарь. На период работ введут временные маршруты общественного транспорта.

Также мы писали, что с 1 апреля 2025 года в Киеве на четырех участках дорог разрешена повышенная скорость движения до 80 км/ч. Ранее планировалось увеличить скоростной режим на 17 отрезках, но после анализа аварийности их количество сократили до четырех

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КиевХрещатик Автомобильное движение