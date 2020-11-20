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В храмах снова могут ввести ограничения на количество людей

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины может рекомендовать вернуть ограничения для храмов и церквей. Речь идет об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба правительства.

"Главный государственный санитарный врач добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте этого года Священный Синод Православной церкви Украины вводил ограничения на богослужения в храмах.

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Так, было разрешено проводить богослужения с участием не более 10 человек.

Однако в мае Церкви и религиозные организации просили ослабить карантинные ограничения.

После чего Кабинет министров разрешил проводить богослужения при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Кроме того, в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе.

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Новости Украины карантинхрамВиктор Ляшко