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У храмах знову можуть ввести обмеження на кількість людей

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України може рекомендувати повернути обмеження для храмів і церков. Мова йде про обмеження кількості людей у храмах на квадратний метр площі будівлі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба уряду.

"Головний державний санітарний лікар додав, що МОЗ у майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, про обмеження кількості людей у храмах на квадратний метр площі будівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні цього року Священний Синод Православної церкви України вводив обмеження на богослужіння в храмах.

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Так, було дозволено проводити богослужіння з участю не більше 10 осіб.

Однак у травні Церкви і релігійні організації просили послабити карантинні обмеження.

Після чого Кабінет міністрів дозволив проводити богослужіння за участю не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі храму.

Крім того, у храмі обов'язково повинні бути дезінфекційні засоби, розташовані відразу при вході.

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