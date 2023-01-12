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Храм-МАФ біля Десятинної церкви у Києві має бути демонтований, - Ткаченко

Фото: храм-МАФ біля Десятинної церкви у Києві має бути демонтований (otkachenkokyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Будівля каплиці, що була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату, має бути демонтована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури Олександра Ткаченка.

За його словами, будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Ткаченко зазначив, що самовільне захоплення ділянки почалося у 2008 році. Спочатку споруда була у вигляді трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. При цьому жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, релігійна організація не отримувала.

Міністр повідомив, що ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Наступне судове засідання призначене вже на 18 січня, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб.

Нагадаємо, 2 грудня РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

РБК-Україна також повідомляло, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави.

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Олександр ТкаченкоУПЦ МПМіністерство культури