Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве должен быть демонтирован, - Ткаченко

По его словам, здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположено на территории Национального музея истории Украины. Так, здание было построено Религиозной общиной УПЦ МП.

Ткаченко отметил, что самовольный захват участка начался в 2008 году. Первоначально сооружение было в виде трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена президентства Виктора Януковича началось "узаконение" незаконного строительства. При этом никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, религиозная организация не получала.

Министр сообщил, что еще с 2020 года идет суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта.

Следующее судебное заседание назначено уже на 18 января, так что есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом.

Напомним, 2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

РБК-Украина также сообщало, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.

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