HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України
Директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Зазначається, що Семич посіла шосте місце в рейтингу найкращих HR-директорів України.
Вона отримала цю відзнаку за впровадження цифрового аналітичного профілю співробітника, а також запуск проєкту "PRO ветеран", що створює нові можливості для реінтеграції та розвитку ветеранів у робочому середовищі.
Окрім того, під її керівництвом реалізується масштабна HR-трансформація ДТЕК.
Також Семич відповідальна за стратегічний розвиток системи безперервного навчання та перекваліфікації.
Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.
Як писало РБК-Україна до цього, компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів. У рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній.
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