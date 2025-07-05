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HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України

Україна, Субота 05 липня 2025 13:59
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HR-директорку ДТЕК Семич визнано однією з найкращих HR-директорів України Фото: директорка з управління персоналом ДТЕК Олена Семич (elle.ua)
Автор: Юлія Бойко

Директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Зазначається, що Семич посіла шосте місце в рейтингу найкращих HR-директорів України.

Вона отримала цю відзнаку за впровадження цифрового аналітичного профілю співробітника, а також запуск проєкту "PRO ветеран", що створює нові можливості для реінтеграції та розвитку ветеранів у робочому середовищі.

Окрім того, під її керівництвом реалізується масштабна HR-трансформація ДТЕК.

Також Семич відповідальна за стратегічний розвиток системи безперервного навчання та перекваліфікації.

Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.

Як писало РБК-Україна до цього, компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів. У рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній.

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