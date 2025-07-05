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HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины

Украина, Суббота 05 июля 2025 13:59
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HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины Фото: директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич (elle.ua)
Автор: Юлия Бойко

Директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одним из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Отмечается, что Семич заняла шестое место в рейтинге лучших HR-директоров Украины.

Она получила эту награду за внедрение цифрового аналитического профиля сотрудника, а также запуск проекта "PRO ветеран", который создает новые возможности для реинтеграции и развития ветеранов в рабочей среде.

Кроме того, под ее руководством реализуется масштабная HR-трансформация ДТЭК.

Также Семич ответственна за стратегическое развитие системы непрерывного обучения и переквалификации.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.

Как писало РБК-Украина до этого, компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов. В рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний.

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