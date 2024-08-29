Ховаються у занедбаних будинках. Партизани знайшли базу росіян у Запорізькій області

"Агент виявив замасковане розташування підрозділів 57 ОМСБР ЗС РФ в районі Розівки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, які вдалося зробити "АТЕШ", російські військові ховаються у занедбаних цивільних будинках, завалених мотлохом для маскування.

"За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 військовослужбовців. Занедбані будівлі також використовують для укриття техніки та боєприпасів", - додають партизани.

Важливість Розівки для окупантів

Селище міського типу Розівка розташоване за 172 км від Запоріжжя, 71 км від Пологів та 60 км на північний захід від Маріуполя. Населений пункт був окупований під час масштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

З того часу через Розівку окупанти проклали логістичний шлях, через який йде перекидання техніки та живої сили на Запорізький напрямок фронту з Маріуполя. Активність в цьому напрямку фіксується майже постійно.