Прячутся в заброшенных домах. Партизаны нашли базу россиян в Запорожской области

Партизаны обнаружили базу оккупантов в Запорожской области. Россияне прячутся в заброшенных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент выявил замаскированное расположение подразделений 57 ОМСБР ВС РФ в районе Розовки", - говорится в сообщении.
Судя по фото, которые удалось сделать "АТЕШ", российские военные скрываются в заброшенных гражданских домах, заваленных хламом для маскировки.
"По словам агента в одном из таких домов размещается до 15 военнослужащих. Заброшенные постройки также используют для укрытия техники и боеприпасов", - добавляют партизаны.
Поселок городского типа Розовка расположен в 172 км от Запорожья, 71 км от Пологов и 60 км к северо-западу от Мариуполя. Населенный пункт был оккупирован во время масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
С того времени через Розовку оккупанты проложили логистический путь, через который идет переброска техники и живой силы на Запорожское направление фронта из Мариуполя. Активность в этом направлении фиксируется практически постоянно.
По последним данным, российские войска возобновили активные штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.
В то же время, по информации военных, на этом участке фронта продолжается успешная кампания по уничтожению российских зенитно-ракетных комплексов. Украинские военные продолжают уничтожать российскую ПВО.
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