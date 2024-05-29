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Ховаються від дронів та моляться: СБУ перехопила розмови окупантів на Харківському напрямку

фото: СБУ перехопила розмови окупантів на Харківському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Під Куп'янськом на Харківському напрямку під удари дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ. Окупанти скаржаться родичам на значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається в повідомленні, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ разом із побратимами із Сил оборони України нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківському напрямку. 

Зокрема СБУ вдалось перехопити одну з телефонних розмов окупантів, де загарбник жаліється матері на значні втрати та погане екіпірування. 

"Окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по "норах" і молитися, щоб вижити", - зауважують в СБУ.

Наступ Росії на Харківську область

Починаючи з 10 травня росіяни повторно намагаються прорватися на півночі Харківської області після суттєвого відступу військ РФ восени 2022 року. Їм вдалося захопити декілька населених пунктів. У місті Вовчанськ постійно тривають вуличні бої.

Як поінформував президент України Володимир Зеленський, втрати на цьому напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загрозу прориву загарбників у Харківській області. Але бої там продовжуються.

Напередодні, 26 травня, повідомлялось про те, що Україна стабілізувала наступ окупантів на Харківському напрямку. Імпульс Росії стримав український опір.

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