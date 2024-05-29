Ховаються від дронів та моляться: СБУ перехопила розмови окупантів на Харківському напрямку

Під Куп'янськом на Харківському напрямку під удари дронів СБУ потрапила ціла штурмова рота російських військ. Окупанти скаржаться родичам на значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Окупанти перебувають під постійним вогнем українських захисників, тож вимушені ховатися по "норах" і молитися, щоб вижити", - зауважують в СБУ.

Зокрема СБУ вдалось перехопити одну з телефонних розмов окупантів, де загарбник жаліється матері на значні втрати та погане екіпірування.

Як зазначається в повідомленні, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ разом із побратимами із Сил оборони України нищать окупантів, які намагаються прорвати фронт на Харківському напрямку.

Наступ Росії на Харківську область

Починаючи з 10 травня росіяни повторно намагаються прорватися на півночі Харківської області після суттєвого відступу військ РФ восени 2022 року. Їм вдалося захопити декілька населених пунктів. У місті Вовчанськ постійно тривають вуличні бої.

Як поінформував президент України Володимир Зеленський, втрати на цьому напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загрозу прориву загарбників у Харківській області. Але бої там продовжуються.

Напередодні, 26 травня, повідомлялось про те, що Україна стабілізувала наступ окупантів на Харківському напрямку. Імпульс Росії стримав український опір.

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