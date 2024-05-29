Прячутся от дронов и молятся: СБУ перехватила разговоры оккупантов на Харьковском направлении
Под Купянском на Харьковском направлении под удары дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск. Оккупанты жалуются родственникам на значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается в сообщении, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины уничтожают оккупантов, пытающихся прорвать фронт на Харьковском направлении.
В частности, СБУ удалось перехватить один из телефонных разговоров окупантов, где захватчик жалуется матери на значительные потери и плохую экипировку.
"Оккупанты находятся под постоянным огнем украинских защитников, поэтому вынуждены прятаться по "норам" и молиться, чтобы выжить", - отмечают в СБУ.
Наступление России на Харьковскую область
Начиная с 10 мая, россияне повторно пытаются прорваться на севере Харьковской области после существенного отступления войск РФ осенью 2022 года. Им удалось захватить несколько населённых пунктов. В городе Волчанск постоянно продолжаются уличные бои.
Как проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян к 1 украинцу).
В Генштабе заявили, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва захватчиков в Харьковской области. Но бои там продолжаются.
Накануне, 26 мая, сообщалось, что Украина стабилизировала наступление кафиров на Харьковском направлении. Импульс России сдержал украинское сопротивление.
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