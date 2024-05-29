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Прячутся от дронов и молятся: СБУ перехватила разговоры оккупантов на Харьковском направлении

Украина, Среда 29 мая 2024 10:37
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Прячутся от дронов и молятся: СБУ перехватила разговоры оккупантов на Харьковском направлении фото: СБУ перехватила разговоры оккупантов на Харьковском направлении (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Под Купянском на Харьковском направлении под удары дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск. Оккупанты жалуются родственникам на значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается в сообщении, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины уничтожают оккупантов, пытающихся прорвать фронт на Харьковском направлении.

В частности, СБУ удалось перехватить один из телефонных разговоров окупантов, где захватчик жалуется матери на значительные потери и плохую экипировку.

"Оккупанты находятся под постоянным огнем украинских защитников, поэтому вынуждены прятаться по "норам" и молиться, чтобы выжить", - отмечают в СБУ.

Наступление России на Харьковскую область

Начиная с 10 мая, россияне повторно пытаются прорваться на севере Харьковской области после существенного отступления войск РФ осенью 2022 года. Им удалось захватить несколько населённых пунктов. В городе Волчанск постоянно продолжаются уличные бои.

Как проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян к 1 украинцу).

В Генштабе заявили, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва захватчиков в Харьковской области. Но бои там продолжаются.

Накануне, 26 мая, сообщалось, что Украина стабилизировала наступление кафиров на Харьковском направлении. Импульс России сдержал украинское сопротивление.

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