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Ховаються у профілакторії. Партизани знайшли місце базування росіян у Горлівці (відео)

Архівне фото: Партизани знайшли місце базування росіян у Горлівці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область) виявили місце дислокації групи росіян. Вони ховаються в місцевому профілакторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Партизани розвідала місце розміщення російських військ у Горлівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особовий склад Збройних сил Російської Федерації розташувався у профілакторії.

Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)

"Місцеві жителі втомилися від наявності окупаційних військ у своєму місті", - додали в "АТЕШ".

"АТЕШ" допомагає виявляти військові об'єкти окупантів

Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.

Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.

А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).

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Російська ФедераціяГорлівкаДонецька областьВійна в Україні