Ховаються у профілакторії. Партизани знайшли місце базування росіян у Горлівці (відео)

Партизани в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область) виявили місце дислокації групи росіян. Вони ховаються в місцевому профілакторії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Партизани розвідала місце розміщення російських військ у Горлівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особовий склад Збройних сил Російської Федерації розташувався у профілакторії.
Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)
"Місцеві жителі втомилися від наявності окупаційних військ у своєму місті", - додали в "АТЕШ".
Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об'єкт добре охороняється і оточений оборонними спорудами.
Також партизани влаштували вилазку на військову базу російських військ у захопленій окупантами Новоолексіївці Херсонської області. Її ворог використовує як тимчасовий пункт дислокації.
А нещодавно партизани виявили ППО російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя (Крим).
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