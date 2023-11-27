Ховався за згорілою БМП. У Генштабі показали знищення окупанта під Авдіївкою

"Ворог продовжує наступати на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі окремо повідомили, що після масштабних втрат в броньованій техніці, активно задіяна піхота противника, яка пересувається малими групами.

Але воїни 47 окремої механізованої бригади ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.