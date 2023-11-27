Ховався за згорілою БМП. У Генштабі показали знищення окупанта під Авдіївкою

Сили оборони України виявили росіянина, який ховався в полі в районі Авдіївки. Процес знищення окупанта вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Ворог продовжує наступати на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі окремо повідомили, що після масштабних втрат в броньованій техніці, активно задіяна піхота противника, яка пересувається малими групами.
Але воїни 47 окремої механізованої бригади ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку.
Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.
Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.
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