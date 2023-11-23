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Втрати ворога зростають. У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Україна, Четвер 23 листопада 2023 09:42
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Втрати ворога зростають. У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку Фото: українські військові (facebook.сom/MinistryofDefenceUA)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Так, за минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають - знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб", - повідомив Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

Українські захисники стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати ворога за добу склали 706 осіб.

Також українські бійці знищили 51 одиницю військової техніки росіян, зокрема:

  • 8 танків;
  • 13 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 2 засоби ППО;
  • 15 БПЛА;
  • 5 автомобілів.

Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 22 листопада, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося 74 бойових зіткнень.

Зі звіту Інституту вивчення війни відомо, що ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "військори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепового, Антонівського шосе та залізничного мосту.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 23 листопада, становлять 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 321 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 танків, 36 ББМ та 33 артсистеми.

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