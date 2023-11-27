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Прятался за сгоревшей БМП. В Генштабе показали уничтожение оккупанта под Авдеевкой

Архивное фото: В Генштабе показали уничтожение оккупанта под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили россиянина, который прятался в поле в районе Авдеевки. Процесс уничтожения оккупанта удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Враг продолжает наступать на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

В Генштабе отдельно сообщили, что после масштабных потерь в бронированной технике, активно задействована пехота противника, которая передвигается малыми группами.

Но воины 47 отдельной механизированной бригады ни на минуту не прекращают выполнять свои обязанности, ликвидируя захватчиков и их технику.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Оно стало самым масштабным с 2014 года. Главная их цель - окружить, а потом и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

В частности, в материале РБК-Украина отмечалось, что оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.

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