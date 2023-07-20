Ховався в ліжку далекобійника. Прикордонники виявили ухилянта на шляху в Польщу

Правопорушника сьогодні опівночі викрив прикордонний наряд під час огляду вантажного автомобіля "ДАФ", який їхав до Польщі через пункт пропуску "Ягодин".

"Відносно водія була наявна оперативна інформація щодо проведення поглибленого огляду його авто. Перевіряючи кабіну, прикордонник натрапив на чоловіка, котрий тишком-нишком сидів під ковдрою на спальному місці", - пише ДПСУ.

Фото: Виявлення чоловіка (dpsu.gov.ua)

Зазначається, що 35-річний киянин, не маючи законних підстав для виїзду за кордон, вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. І допомогти йому у цьому погодився водій-далекобійник.

Що тепер загрожує чоловікам

Як з'ясували правоохоронці, за свою послугу перевізник узяв плату в розмірі 5 тисяч доларів. На цьому поїздка обох завершилася.

За "гру в хованки" з прикордонниками відносно чоловіка склали адмінпротокол. А водію за незаконне переправлення особи через кордон "світить" кримінальна відповідальність, адже у його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.

Про виявлене правопорушення прикордонники встановленим порядком поінформували співробітників Нацполіції.

Виявлення "ухилянтів" в Україні

Нещодавно повідомлялось, що в Україні викрито ще 15 організаторів схем для "ухилянтів". Серед підозрюваних депутат Чернігівської міської ради.

Також колишнього службовця АТ "Мотор Січ" викрито на організації й сприянні незаконному переправленню "ухилянтів" через кордон.