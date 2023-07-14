ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомагав "ухилянту" втекти за кордон. Викрито експосадовця "Мотор січ"

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 16:20
Допомагав "ухилянту" втекти за кордон. Викрито експосадовця "Мотор січ" Фото: ілюстроване зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього службовця АТ "Мотор Січ" викрито на організації й сприянні незаконному переправленню "ухилянтів" через кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану та існуючої заборони перетину державного кордону чоловіками призовного віку, безпідставно включив до переліку працівників підприємства сторонню особу", - пише пресслужба.

Вищезгадані відомості підозрюваний використовував для підготовки пакета документів (листа про сприяння перетину кордону, наказу про відрядження), які необхідні для перетину кордону.

Колишньому посадовцю було повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Крім того, в межах провадження повідомлено про підозру чоловіку, який скористався цією схемою та перетнув державний кордон. Йому інкримінують пособництво у службовому підробленні та використанні завідомо підробленого документу", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила ще 15 організаторів схем для "ухилянтів". Серед підозрюваних депутат Чернігівської міської ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мотор Сич Війна в Україні
NEWS
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України