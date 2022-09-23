Скрывался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском

Фото: Прячался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском (facebook.com)

Украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - заявили в полиции. По информации правоохранителей, мужчина 25 февраля 2022 пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск. "С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченково оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили правоохранители. Мужчина задержан и передан сотрудникам военной службы правопорядка.