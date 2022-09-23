ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скрывался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском

Новина українською →
Украина, Пятница 23 сентября 2022 18:30
Скрывался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском Фото: Прячался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - заявили в полиции.

По информации правоохранителей, мужчина 25 февраля 2022 пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск.

Скрывался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском

"С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченково оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили правоохранители.

Мужчина задержан и передан сотрудникам военной службы правопорядка.

Напомним, что в Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев.

Также Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.

Ранее, в Харьковской области полицейский перешел на сторону оккупантов и пытался бежать в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине
NEWS
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
Зеленский считает, что мир не позволит Путину применить ядерное оружие
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие