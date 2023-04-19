Ховались від артилерії. ЗСУ знищили місце базування окупантів (відео)

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів по всій лінії фронту та знищувати місця їх базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"На нашій землі ворог ніде не буде почуватись у безпеці", - сказано в підписі під відео.

Однак українські військові не дають спокою окупантам. Вони влучними пострілами артилерії знищили місце їх базування.

На опублікованому відео видно, що група росіян просувається вздовж житлових будинків. Ймовірно, вони намагались заховатися від української артилерії.

Нагадаємо, що українські військові минулої доби збили два ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".

Українські військовослужбовці знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів, а найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.