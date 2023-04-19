RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прятались от артиллерии. ВСУ уничтожили место базирования оккупантов (видео)

Фото: ВСУ уничтожили место базирования окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов по всей линии фронта и уничтожать места их базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

На опубликованном видео видно, что группа россиян продвигается вдоль жилых домов. Вероятно, они пытались укрыться от украинской артиллерии.

Однако украинские военные не дают покоя оккупантам. Они точными выстрелами артиллерии уничтожили место их базирования.

"На нашей земле враг нигде не будет чувствовать себя в безопасности", - говорится в подписи под видео.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа "Шахед-136" и 1 "Ланцет".

Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы кафиров, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины