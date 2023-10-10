Ховали серед цивільних споруд. ССО знищили російську гармату під Бахмутом (відео)

Українські військові Сил спеціальних операцій знищили чергову російську гармату Д-30. Зброю вдалося утилізувати з першої спроби, попри намагання ворога сховати її серед цивільних споруд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.
"Гармату Д-30 російських окупантів знищив екіпаж ударних БПАК ССО України на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних споруд.
"Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби", - констатували бійці ССО.
За даними Генштабу, українські війська тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 39 бойових зіткнень. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ЗСУ досягли успіхів поблизу Клищіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.
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