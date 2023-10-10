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Ховали серед цивільних споруд. ССО знищили російську гармату під Бахмутом (відео)

Фото: ССО знищили російську гармату під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові Сил спеціальних операцій знищили чергову російську гармату Д-30. Зброю вдалося утилізувати з першої спроби, попри намагання ворога сховати її серед цивільних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

"Гармату Д-30 російських окупантів знищив екіпаж ударних БПАК ССО України на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних споруд.

"Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби", - констатували бійці ССО.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська тримають оборону на сході та півдні та ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 39 бойових зіткнень. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ЗСУ досягли успіхів поблизу Клищіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.

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