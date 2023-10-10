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Прятали среди гражданских сооружений. ССО уничтожили российскую пушку под Бахмутом (видео)

Фото6 ССО уничтожили российскую пушку под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные Сил специальных операций уничтожили очередную российскую пушку Д-30. Оружие удалось утилизировать с первой попытки, несмотря на старания врага скрыть его среди гражданских построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Пушка Д-30 российских оккупантов уничтожил экипаж ударных БПАК ССО Украины на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, аэроразведка обнаружила вражескую пушку среди гражданских построек.

"В тот же день воины ССО отправились на уничтожение цели. Атаковали объект ночью, одновременно сбросив на него пару боеприпасов. Поразили российскую Д-30 с первой попытки", - констатировали бойцы ССО.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска держат оборону на востоке и юге и ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ добились успехов вблизи Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

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