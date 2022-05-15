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Хотят взять регион в кольцо. Россия перекидывает все силы на Луганское направление

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Луганск, Воскресенье 15 мая 2022 11:53
Хотят взять регион в кольцо. Россия перекидывает все силы на Луганское направление Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

Россия бросает все силы на Луганское направление, пытаясь взять регион в кольцо. Сейчас оккупанты хотят захватить дорогу "Лисичанск - Бахмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Точутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Наблюдаем скопления российской техники возле Попасной. Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу "Лисичанск - Бахмут", тем самым окружив наши войска в Рубежном, Северодонецке", - рассказал он.

Между тем, как отмечает Гайдай, российские военные отказываются воевать в Белогоровке.

Как сообщалось ранее, в Луганской области российские войска готовятся провести два больших наступления на Северодонецк и для прорыва на трассу "Лисичанск -Бахмут" со стороны Попасной и Белогоровки.

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