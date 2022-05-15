ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хочуть взяти регіон в кільце. Росія перекидає всі сили на Луганський напрямок

Новость на русском →
Луганськ, Неділя 15 травня 2022 11:53
Хочуть взяти регіон в кільце. Росія перекидає всі сили на Луганський напрямок Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Росія кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись взяти регіон в кільце. Наразі окупанти хочуть захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Точаться бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Орки не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу "Лисичанськ - Бахмут", тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", - розповів він.

Тим часом як зазначає Гайдай, російські військові відмовляються воювати в Білогорівці.

Як повідомлялося раніше, в Луганській області російські війська готуються провести два великі наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС