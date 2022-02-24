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"Хотят ли русские войны?": Зеленский задал вопрос россиянам

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 01:03
"Хотят ли русские войны?": Зеленский задал вопрос россиянам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский спросил у граждан России, хотят ли они войны. Поскольку, по его словам, ответ зависит только от самих россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что главная цель Украины заключается в мире и безопасности людей.

Кроме того, Зеленский заявил, что руководство России одобрило шаг российских войск вперед.

Добавим, что вчера президент РФ Владимир Путин обратился к парламенту РФ с просьбой предоставить ему разрешение на применение российских войск за рубежом. Парламент предоставил ему такие полномочия, но соответствующих решений президент РФ пока не принимал.

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