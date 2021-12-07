Хотят привлечь вертолет: в Карпатах третьи сутки ищут заблудшего мужчину

По информации ведомства, на данный момент к поискам привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч.

Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры.

"При условии благоприятных погодных условий, спасатели будут вести поиск с воздуха вертолетом МИ-8", - добавляют в ГСЧС.