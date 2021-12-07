Хотят привлечь вертолет: в Карпатах третьи сутки ищут заблудшего мужчину

По состоянию на сегодня, 7 декабря продолжаются поиски 50-летнего мужчины, который заблудился в горах Карпат во время катания на снегоходе. Спасатели планируют привлечь к поискам вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По информации ведомства, на данный момент к поискам привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч.
Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры.
"При условии благоприятных погодных условий, спасатели будут вести поиск с воздуха вертолетом МИ-8", - добавляют в ГСЧС.
Напомним, что 4 декабря в Закарпатской области потерялись три человека. Они выехали в горы на снегоходах и заблудились.
На следующий день двое заблудившихся мужчин вышли на связь со спасателями и рассказали, что находятся на территории турбазы в Ужгородском районе. Однако местонахождение третьего мужчины им неизвестно.
Добавим, что вчера, 6 декабря утром на полонине Руна Ужгородского района возобновлены поиски мужчины, который заблудился во время катания на снегоходах. Спасателям удалось найти его снегоход, но самого туриста на месте не было.