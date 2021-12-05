Мужчины на снегоходах заблудились в Карпатах: двоих нашли, третьего еще ищут
В Закарпатской области продолжается операция по поиску одного из мужчин, которые вчера заблудились во время поездки на снегоходах в Карпаты. Двух заблудившихся уже удалось найти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Около 13:10 сегодня двое заблудившихся мужчин вышли на связь со спасателями и рассказали, что находятся на территории турбазы в Ужгородском районе. Однако местонахождение третьего мужчины пока неизвестно.
Поиски третьего заблудившегося, как объясняют спасатели, осложняет сильный туман. Поисковая операция ведется в районе долины Руна. К поискам привлечены 20 спасателей, а также 6 волонтеров.
Напомним, спасатели призывали воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погоды.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало, что в Австрии группа лыжников попала под лавину. В результате инцидента несколько лыжников погибли.