Нашли снегоход, но туриста на месте не было: в Карпатах продолжаются поиски мужчины

Сегодня, 6 декабря утром на полонине Руна Ужгородского района возобновлены поиски мужчины, который заблудился во время катания на снегоходах. Спасателям удалось найти его снегоход, но самого туриста на месте не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, предварительно поиски мужчины продолжались до часу ночи. Спасателям удалось найти его снегоход, однако самого туриста не выявлено.

По информации ведомства, сегодня работы возобновили в 05:00.

К ним привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений г. Ужгород, г. Мукачево, г. Иршава, пгт Межгорье, с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

Кроме этого, в поисках спасателям помогают 5 волонтеров.

Фото: в Карпатах продолжаются поиски мужчины (zk.dsns.gov.u)