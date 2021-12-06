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Нашли снегоход, но туриста на месте не было: в Карпатах продолжаются поиски мужчины

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Карпаты, Понедельник 06 декабря 2021 13:06
Нашли снегоход, но туриста на месте не было: в Карпатах продолжаются поиски мужчины Фото: в Карпатах продолжаются поиски мужчины (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 декабря утром на полонине Руна Ужгородского района возобновлены поиски мужчины, который заблудился во время катания на снегоходах. Спасателям удалось найти его снегоход, но самого туриста на месте не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, предварительно поиски мужчины продолжались до часу ночи. Спасателям удалось найти его снегоход, однако самого туриста не выявлено.

По информации ведомства, сегодня работы возобновили в 05:00.

К ним привлечено 30 человек личного состава и 7 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений г. Ужгород, г. Мукачево, г. Иршава, пгт Межгорье, с. Нижние Ворота и с. Пилипец.

Кроме этого, в поисках спасателям помогают 5 волонтеров.

Фото: в Карпатах продолжаются поиски мужчины (zk.dsns.gov.u)

Напомним, что 4 декабря в Закарпатской области потерялись три человека. Они выехали в горы на снегоходах и заблудились.

На следующий день двое заблудившихся мужчин вышли на связь со спасателями и рассказали, что находятся на территории турбазы в Ужгородском районе. Однако местонахождение третьего мужчины им неизвестно.

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Карпаты ГСЧС
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