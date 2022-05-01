UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят похвастаться "успехами" к 9 мая. Вениславский рассказал о планах РФ на неделю

Фото: озвучены планы армии РФ в Украине на ближайшую неделю (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президенту РФ Владимиру Путину необходимо до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи. Поэтому сейчас оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области, совершать наступление в сторону Николаева, Кривого Рога и на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

"Это то, чего враг пытается достичь сейчас. И на тех территориях, которые временно оккупированы - Херсон, Запорожская область - они строят очень активно фортификационные укрепления, чтобы максимально долго держаться на этих территориях. Но это точно не поможет, потому что мы понимаем, как этому противодействовать", - сказал он.

Сейчас Путин хочет продемонстрировать какие-то достижения, особенно это важно накануне 9 мая.

"Потому что все прекрасно понимают - после того, как под натиском наших Вооруженных сил Путин покинул те области Украины, где он был возле Киева, - Житомирскую, Сумскую, Киевскую, Черниговскую, на Харьковском направлении ВСУ постоянно отвоевывают наши территории - ему нужно продемонстрировать какие-то достижения на востоке, частично на юге", - сказал эксперт.

Вениславский уверен, что ближайшие дни будут определяющими.

"Думаю, что мы находимся на переломном моменте, на изломе. Эти наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет. Есть определенные тактические продвижения на несколько километров в направлении наших позиций, но это ему не дает никаких преимуществ. Поэтому я думаю, что ближайшие дни будут решающими", - резюмировал он.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация