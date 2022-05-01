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Бажають похвалитися "успіхами" до 9 травня. Веніславський розповів про плани РФ на тиждень

Фото: озвучено плани армії РФ в Україні на найближчий тиждень (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президенту РФ Володимиру Путіну необхідно до 9 травня продемонструвати хоч якісь успіхи. Тому зараз окупанти намагаються вийти на кордони Херсонської області, здійснювати наступ в бік Миколаєва, Кривого Рогу та на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського.

"Це те, чого ворог намагається досягти зараз. І на тих територіях, які тимчасово окуповані, - Херсон, Запорізька область - вони будують дуже активно фортифікаційні укріплення, щоб максимально довго триматися на цих територіях. Але це точно не допоможе, тому що ми розуміємо, як цьому протидіяти", - сказав він.

На разі Путін хоче продемонструвати якісь досягнення, особливо це важливо напередодні 9 травня.

"Тому що всі чудово розуміють - після того, як під натиском наших Збройних сил Путін залишив ті області України, де він був біля Києва, - Житомирську, Сумську, Київську, Чернігівську, на Харківському напрямку ЗСУ постійно відвойовують наші території - йому потрібно продемонструвати якісь досягнення на сході, частково на півдні", - сказав експерт.

Веніславський впевнений, що найближчі дні будуть визначальними.

"Думаю, що ми знаходимося на переламному моменті, на зламі. Оці наступальні операції російських військ зі стратегічних перетворилися у напівтактичні, тому що жодного стратегічного успіху ворог не має. Є певні тактичні просування на кілька кілометрів в напрямку наших позицій, але це йому не дає жодних переваг. Тому я думаю, що найближчі дні будуть вирішальні", - резюмував він.

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