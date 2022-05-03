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Хотят отставки Пашиняна. Оппозиция в Армении вышла на протесты из-за Нагорного Карабаха

Фото: протесты в Армении (twitter com SmartpressB)
Автор: Илона Свиридова

Оппозиция в Армении второй день протестует против возможных уступок правительства в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха. Участники акций требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Сообщается, что утром 3 мая возобновились мирные акции гражданского неповиновения, участники перекрывают улицы Еревана с требованием отставки команды правительства во главе с Пашиняном. Активисты зажгли файеры, по данным местных СМИ, полиция уже задержала сына второго президента Роберта Кочаряна.

Отметим, акции протеса начались накануне, 2 мая. Сегодня они пройдут как в Ереване, так и областях. Вчера полиция задержала порядка 250 человек.

Оппозиция считает, что правительство Пашиняна намерено пойти на уступки Азербайджану на переговорах по статусу Нагорного Карабаха. До этого премьер призывал армян не "испытывать иллюзий" по поводу статуса этих территорий.

Напомним, в апреле Армения и Азербайджан согласовали подготовку к мирным переговорам по урегулированию напряженности вокруг нагорно-карабахского региона, на которых будут обсуждать границу.

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АрменияЕреванНагорный Карабах