Хочуть відставки Пашиняна. Опозиція у Вірменії вийшла на протести через Нагірний Карабах

Повідомляється, що вранці 3 травня поновилися мирні акції громадянської непокори, учасники перекривають вулиці Єревана з вимогою відставки команди уряду на чолі з Пашиняном. Активісти запалили фаєри, за даними місцевих ЗМІ, поліція вже затримала сина другого президента Роберта Кочаряна.

Зазначимо, акції протеса почалися напередодні, 2 травня. Сьогодні вони пройдуть як в Єревані, так і областях. Вчора поліція затримала близько 250 осіб.

Опозиція вважає, що уряд Пашиняна має намір піти на поступки Азербайджану на переговорах щодо статусу Нагірного Карабаху. До цього прем'єр закликав вірмен не "мати ілюзій" з приводу статусу цих територій.