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Хотят окружить Николаев: генерал Марченко рассказал о планах оккупантов

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Киев, Среда 10 августа 2022 09:26
Хотят окружить Николаев: генерал Марченко рассказал о планах оккупантов Фото: оккупанты могут попытаться окружить Николаев (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Российские оккупанты могут попытаться наступать на двух направлениях на юге. Речь идет о николаевском и криворожском.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко.

"Это все лишь предположение, что они (оккупанты - ред.) могут делать. Как я вижу, они будут пробовать наступать на двух направлениях - это николаевское направление и криворожское. Если у них удастся хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы и делать его приоритетным", - считает Марченко.

Он предполагает, что россияне хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск и тогда они смогут попытаться взять Николаев в кольцо.

"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось, поэтому они сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и затем это кольцо уменьшать. В принципе так, как они это делали с Мариуполем. Но я думаю, что все эти их планы начнут рушиться, как только они начнут какие-то наступательные действия", - отметил генерал.

Напомним, как ранее писало издание The Times, что российская армия стянула на юг Украины около 25 тысяч военных и может готовить масштабное наступление на Николаев.

Добавим ранее военные эксперты в комментарии РБК-Украина заявляли, что оккупанты хотят окружить Николаев.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил - пока такой угрозы нет.

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