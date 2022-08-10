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Хочуть оточити Миколаїв: генерал Марченко розповів про плани окупантів

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Київ, Середа 10 серпня 2022 09:26
Хочуть оточити Миколаїв: генерал Марченко розповів про плани окупантів Фото: окупанти можуть спробувати оточити Миколаїв (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські окупанти можуть спробувати наступати на двох напрямках на півдні. Мова йде про миколаївський та криворізький.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Це все лише припущення, що вони (окупанти - ред.) можуть робити. Як я бачу, вони будуть пробувати наступати на двох напрямках - це миколаївський напрямок і криворізький. Якщо в них вдасться хоча б на одному з напрямків прорватися, то вони будуть перекидати туди решту сил і робити його пріоритетним", - вважає Марченко.

Він припускає, що росіяни хочуть захопити Кривий Ріг, щоби створити собі плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ і тоді вони зможуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.

"Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося, тому вони зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім це кільце зменшувати. В принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися, як тільки-но вони почнуть якісь наступальні дії", - зазначив генерал.

Нагадаємо, як раніше писало видання The Times, що російська армія стягнула на південь України близько 25 тисяч військових і може готувати масштабний наступ на Миколаїв.

Додамо раніше військові експерти у коментарі РБК-Україна заявляли, що росіяни хочуть оточити Миколаїв.

Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив - поки такої загрози немає.

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