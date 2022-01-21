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Хочуть кинути виклик Starlink: Китай планує побудувати супутникову 5G мережу

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П'ятниця 21 січня 2022 17:33
Хочуть кинути виклик Starlink: Китай планує побудувати супутникову 5G мережу Фото: Китай планує побудувати супутникову 5G мережу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай розпочав будівництво супутникової 5G-мережі, яка може стати серйозним конкурентом для Starlink Ілона Маска. До космодрому була направлена перша партія супутників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Розгортанням глобальної супутникової мережі займеться компанія GalaxySpace.

Відзначається, що швидкість обміну буде вп’ятеро вищою, ніж та, яку сьогодні забезпечує мережа Ілона Маска Starlink.

Водночас розробники розраховують на те, що висока швидкість й низькі затримки дозволять обмежитись меншою кількістю супутників у космосі й забезпечать Китаю конкуренту перевагу.

Мережа GalaxySpace налічуватиме майже 1000 супутників, що в десятки разів менше ніж у Starlink.

Нагадаємо, 28 грудня Китай поскаржився США і ООН на проєкт Starlink Ілона Маска, який нібито загрожує безпеці тайконавтів. Також американського підприємця звинуватили й у тому, що він установлює нові правила для космічної комерції.

Ілон Маск, зі свого боку, відзначив, що космос є достатньо великим, а місця навколо орбіти вистачить усім.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших", - заявив Маск.

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