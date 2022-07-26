Хочуть "большую россию": СБУ розкрила підготовку росіян до псевдореферендуму

Росія почала активну фазу підготовки до так званого "референдуму" із незаконного приєднання тимчасово окупованих територій сходу України. Для проведення "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як інформують в СБУ, раніше так звана "Донецька республіка" діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють.

"Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти - "большая россия", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій.

"Серед них - агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами. Кремлівські куратори планують залучити підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України", - дізналися в СБУ.

Крім того, окупанти планують перекинути до регіону більш як 1 тисячу російських "експертів" і "добровольців".

Нагадаємо, як раніше стало відомо, окупаційна влада "ДНР" готується провести "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії.

Так, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня

Тим часом у США відреагували на плани росіян і сказали як відреагують на рішення окупантів.

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