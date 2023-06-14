Хотів "злити" деталі контрнаступу. У лавах ЗСУ викрили російського крота

Військова контррозвідка СБУ провела за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області.

Зрадником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ. Чоловік проходив службу в одному з гарнізонів у Дніпропетровській області.

Слідство встановило, що наприкінці минулого року його завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ. Фігурант збирав для росіян таємну інформацію.

Спочатку він підтримував комунікацію з росіянами через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору ГРУ. Потім зрадник передавав інформацію через Telegram.

Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання - встановити дату початку наступу та головні напрямки. Також шпигун повинен був "злити" маршрути перевезення західної техніки на фронт. Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

СБУ вчасно викрила російського "крота" та зафіксувала його злочинні дії під час виконання "завдання". Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі шпигун знаходиться під вартою.

Фото: СБУ викрила російського агента серед військових (ssu.gov.ua)