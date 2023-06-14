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Хотел "слить" детали контрнаступления. В рядах ВСУ разоблачили российского крота

Фото: СБУ разоблачила российского агента среди военных (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В рядах Вооруженных сил Украины разоблачили российского агента. Предатель должен был "слить" оккупантам направления украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Военная контрразведка СБУ при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области.

Предателем оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ. Мужчина проходил службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

Следствие установило, что в конце прошлого года его завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ, более известный как ГРУ. Фигурант собирал для россиян секретную информацию.

Сначала он поддерживал коммуникацию с россиянами через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрение ГРУ. Затем предатель передавал информацию через Telegram.

Перед контрнаступлением ВСУ российский агент получил "срочную" задачу - установить дату начала наступления и главные направления. Также шпион должен был "слить" маршруты перевозки западной техники на фронт. Кроме того, он пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

СБУ вовремя разоблачила российского "крота" и зафиксировала его преступные действия во время выполнения "задания". Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Сейчас шпион находится под стражей.

Фото: СБУ разоблачила российского агента среди военных (ssu.gov.ua)

Стоит отметить, что Россия перед контрнаступлением ВСУ активизировала свою разведку, чтобы узнать планы украинской армии и сорвать их.

Служба безопасности разоблачила в Днепропетровской области агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению.

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