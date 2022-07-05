Харьковская область получила временного руководителя СБУ: кто им стал

В Харьковской области назначили временно исполняющего обязанности главы Управления СБУ. Им стал полковник Андрей Дармограй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание сессии Харьковского областного совета.

"На сегодня действительно на меня возложено временное исполнение обязанностей начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области...Коллектив и Управление СБУ продолжает выполнять свои обязанности и возложенные задачи в пределах компетенции СБУ, способны выполнять любые задачи любой сложности", - сказал Дармограй.

Что о нем известно

По данным местных СМИ, нынешний временный глава Андрей Дармограй - полковник, ранее он служил в Харьковском Управлении Службы безопасности Украины.

Увольнение Дудина

Напомним, что до этого руководителем СБУ в области был Роман Дудин.

Однако президент Владимир Зеленский уволил его в день своего визита в Харьков, объяснив это тем, что Дудин не работал на защиту города с первых дней войны.

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