Хотів утекти в Придністров'я. У Вінниці затримали соратника екс-ватажка "ДНР" Губарєва

Деталі справи

Затриманим є житель міста Костянтинівка Донецької області. У 2014 році він приєднався до так званого "слов'янського полку" - підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до "чергування" на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

"Під час таких "зупинок" бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та "конфіскації" їхніх авто", - йдеться у повідомленні.

Чим ще займався бойовик

Крім того, фігурант адміністрував кілька прокремлівських груп у забороненій соцмережі "Вконтакте", в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної "ДНР".

Офіс генерального прокурора повідомив, що цей чоловік був соратником "народного губернатора Донецької області" Павла Губарєва.

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він покинув лави бойовиків і приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно".

Що йому загрожує за скоєне

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали його. Правоохоронці уточнили, що він хотів втекти на територію невизнаного Придністров'я. Під час обшуку в затриманого виявлено мобільний телефон і сім-картки з доказами його комунікації з бойовиками "ДНР".

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом участі у терористичній групі чи терористичній організації. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Фото: Підозрюваний і Губарєв (gp.gov.ua)

Затримання зрадників і колаборантів в Україні

Нещодавно Служба безпеки України затримала агента РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

Також правоохоронці затримали в Києві бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до РФ.