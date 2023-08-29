Хотел сбежать в Приднестровье. В Виннице задержали соратника экс-главаря "ДНР" Губарева

Правоохранители задержали в Виннице соратника экс-главаря "ДНР" Павла Губарева, который пытался бежать на территорию непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Задержанным является житель города Константиновка Донецкой области. В 2014 году он присоединился к так называемому "славянскому полку" - подконтрольной РФ террористической группировке с востока Украины.
Там его привлекали к "дежурству" на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, которые пытались выехать с временно оккупированной части региона.
"Во время таких "остановок" боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и "конфискации" их авто", - говорится в сообщении.
Кроме того, фигурант администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети "Вконтакте", в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую "ДНР".
Однако, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался "залечь на дно".
Во время оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали его. Правоохранители уточнили, что он хотел сбежать на территорию непризнанного Приднестровья. Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками "ДНР".
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по факту участия в террористической группе или террористической организации. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Фото: Подозреваемый и Губарев (gp.gov.ua)
Офис генерального прокурора сообщает, что подозреваемый был соратником так называемого "народного губернатора Донецкой области" Павла Губарева.
Недавно Служба безопасности Украины задержала агента РФ, которая в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" в Херсон.
Также правоохранители задержали в Киеве бизнесмена-коллаборанта, вывозившего украинское зерно из временно оккупированного Бердянска в РФ.
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