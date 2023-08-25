СБУ затримала колаборанта, який кораблями вивозив зерно з Бердянська до РФ

Правоохоронці затримали в Києві бізнесмена-колаборанта, який вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Після переїзду із Бердянська до Києва власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України.

Для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгосппідприємствами.

"Для "безперешкодного" ведення бізнесу на тимчасово окупованій території фігуранти "перереєстрували" його за російським законодавством і погодилися сплачувати "податки" до бюджету РФ", - йдеться у повідомленні.

Як саме колаборанти вивозили зерно

Серед іншого, у них був чинний контракт із так званим "Міністерством освіти і науки Запорізької області".

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/SecurSerUkraine)

За наявними даними, зібрані врожаї агропродукції, насамперед пшениці, вони "експортували" до країни-агресора через Бердянський порт.

Що "бізнесмену" загрожує за скоєне

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом "передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території". Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а отримані від продажу кошти направила на фінансування війни.

Центр національного спротиву сьогодні повідомив, що російські окупанти викрали вже більше як 3 мільйони тонн зерна на тимчасово окупованих територіях України. Це не враховуючи території Криму.