Хотів скоригувати удар по своєму підрозділу. СБУ викрила "крота" у ЗСУ

Що сталось

Зрадником виявися 30-річний житель Одеси, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал.

Спочатку підозрюваний виконав "тестове завдання" росіян, а вже у серпні 2024-го, за вказівкою куратора, вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

СБУ, своєю чергою, документувала кожен крок зрадника та спіймала його "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати кураторам.

"Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт". За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників", - додає СБУ.

Фото: СБУ викрила крота в ЗСУ, який хотів скоригувати удар по підрозділу (t.me/SBUkr)

Особисто зрадник планував під час удару сховатись за межами військової частини, щоб продовжувати коригувати вогонь.

Під час обшуків було виявлено мобільний телефон із доказами його роботи на ворога.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.