Хотів розрядити обстановку. Венс пропонував Зеленському розмову наодинці після сварки з Трампом

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що сварка у Білому домі розпочалась через те, що президента України Володимира Зеленського вивела з рівноваги відповідь Венса на запитання одного з журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я думаю, що було просто певне відчуття - бракувало поваги. Було певне відчуття власної гідності", - сказав Венс.

За його словами, під час зустрічі у Білому домі він пояснив важливість залучення дипломатії для припинення війни, розв'язаної російським диктатором Володимиром Путіним, коли Зеленський запитав, чи може він долучитися до цього.

У відповідь на це Зеленський запитав у Венса про яку дипломатію він говорить.

"Я говорю про таку дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Я думаю, що це неповага з вашого боку - приходити в Овальний кабінет і намагатися вирішувати це перед американськими ЗМІ... Ви повинні дякувати президенту за те, що він намагається покласти край цьому конфлікту", - відповів Венс.

Після цього Венс дорікнув Зеленському за невдячність за американську допомогу і запитав, чи подякував він хоч раз під час їхньої зустрічі.

Вже в інтерв'ю Fox News віцепрезидент США наголосив, що намагався розрядити ситуацію та пропонував Трампу провести розмову із Зеленським наодинці, на що президент США відповів:

"Ні, насправді, я більше не хочу розмовляти наодинці. Я хочу провести цю розмову публічно, щоб американський народ побачив".

Сварка Трампа і Зеленського

Варто нагадати, що нещодавно президент США Дональд Трамп відзначився скандальними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

А вже минулого тижня між Зеленським і Трампом сталася сварка під час їхньої зустрічі в Білому домі. Після цього президент США звинуватив президента України в тому, що той нібито "не хоче миру".